Oelsnitzer holen Bronze

Judo: 550 Talente beim AT-Cup in Leipzig dabei

Beim 8. Internationalen AT-Cup Leipzig der Judoka in Leipzig am vergangenen Wochenende standen sich in den Altersklassen U13, U 15 und U 18 insgesamt 550 Judoka aus mehreren europäischen Ländern gegenüber. Für die Starter des JC Dynamo Oelsnitz war insbesondere der Sonntag sehr erfolgreich.