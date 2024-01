Oelsnitzerin kämpft sich zum Sieg

Judo: InternationalerSparkassenpokal in Jena

Für den Judonachwuchs des JC Dynamo Oelsnitz hat zum Jahresauftakt gleich ein "dickes Brett" auf dem Programm gestanden. Jenny Cheyanne Sachs, Pia Matthes, Julian Heinze (alle U 13) und Jonathan Heinze (U 18) gingen beim Internationalen Sparkassenpokal in Jena an den Start. Für Jenny Cheyanne Sachs war es der erste Auftritt in der...