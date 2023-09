OVL-Derby in der Kreisliga

Zwei der drei obervogtländischen Handballteams stehen sich am Samstag im direkten Duell gegenüber: Die SG Oberland (Platz 7) ist in der Kreisliga um 17 Uhr in Markneukirchen Gastgeber für das Schlusslicht TSV Oelsnitz II. Die beiden Vergleiche aus der vergangenen Spielzeit gingen an die Oberländer (am Ball Anthony Ludwig), die durchwachsen in...