Pausaer kramen in alten Zeiten

Viele Geschichten von einst sind bei einem Treffen ehemaliger Fußballer und Funktionäre ausgetauscht worden. Und die frühere BSG Chemie hat zumindest zwei große Namen hervorgebracht.

Keine Frage, in Pausa und dem angrenzenden östthüringer Raum hat der Fußball schon wesentlich bessere Zeiten erlebt. Die Männer des VfB Pausa-Mühltroff haben nach ihrem Aufstieg in die Landesklasse im Jahre 2019 versucht, an gute alte Jahre anzuknüpfen. Inzwischen sind sie wieder in der Vogtlandliga angekommen - und kämpfen...