Pfingstregatta: Vier Vereine stellen Sieger

Ron Fischer vom SC Handwerk Plauen hat die Pfingstregatta auf der Talsperre Pöhl in der Bootsklasse Finn gewonnen. Die war am Wochenende bei der Traditionsveranstaltung der SSG Mylau mit zwölf Booten am besten besetzt. Die Plätze 2 und 3 gingen an Anja Weller (SC Handwerk Plauen) und Thomas Riemer (SSG Reichenbach). Einen weiteren...