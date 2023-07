Pirker Club vor Saisonhöhepunkt

Für die Sportler des neu gegründeten Segelclubs Pirk - hervorgegangen aus der Abteilung Segeln des TSV Oelsnitz - steht am kommenden Wochenende der Saisonhöhepunkt an. Am Samstag ab 13 Uhr werden auf der gleichnamigen Talsperre die Wettfahrten um das Blaue Band ausgefahren. Gesegelt wird in den Klassen Finn, Europe, Flying...