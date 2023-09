Platz 1 für Treuener und Lengenfelderin

Der Leichtathletik-Kreisverband Vogtland hat am Freitagabend im Stadion des VfB Lengenfeld die Vogtlandmeister im 10.000-Meter-Lauf ermittelt. In der Gesamtwertung bei den Männern wurde Markus Pätz vom Treuener LV in 37:44,20 Minuten neuer Vogtlandmeister. Zweiter wurde Sebastian Schrader vom VfB Lengenfeld in 38:04,10 Minuten...