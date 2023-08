Plauen freut sich auf nächstes Stadtderby

Bald ist es wieder so weit: In der Mitteldeutschen Handball-Oberliga treffen die Plauener Teams HC Einheit und SV 04 Oberlosa aufeinander. Wahrlich ein Derby mit Tradition: War Plauen in den 1960er und 70er-Jahren Fußballhochburg, dominiert hier mittlerweile auch der Handballsport. Die Rot-Weißen von Einheit und die Schwarz-Gelben...