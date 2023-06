Plauener erkämpft Silbermedaille

Die letzten nationalen Titelkämpfe der Ringer in diesem Jahr sind den älteren Jahrgängen vorbehalten gewesen, die in vier Altersgruppen (ab 35 bis 60 Jahre) bei den German Masters in Gelenau ihr Können unter Beweis stellten. Einziger Vertreter aus dem Vogtland war Florian Frank (78 kg/ASV Plauen), der erstmals im jüngsten...