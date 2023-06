Plauener feiert Titel mit Potsdam

Viel Zeit zum Ausruhen und für Besuche in der Heimat bleibt Finn Taubert derzeit nicht. Beim jungen Wasserballer, der beim SVV Plauen begann und Anfang 2021 an die Sportschule nach Potsdam wechselte, jagt derzeit ein Höhepunkt den nächsten. Am Wochenende gewann der 17-Jährige mit der U-18-Mannschaft des OSC Potsdam den deutschen...