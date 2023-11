Plauener mischt im Jugendcup gut mit

Emil Keßler aus Plauen ist 2023 in drei regionalen ADAC-Enduro-Jugendcups an den Start gegangen. Im vom ADAC-Sachsen organisierten Jugendcup/Ost belegte Keßler in der Gesamtwertung der Klasse bis 125 Kubikzentimeter Rang 7, wobei er nur vier von sechs Wertungsläufen bestritt. Zudem wurde er Sechster der...