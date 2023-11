Plauener Quartett auf Erfolgskurs

Die Plauener SVV-Nachwuchsschwimmer Laurence Lindner, Felix Mocker, Max Rudert, Kevin Winter, Vin-Nino Prager und Simon Weis sind am Sonntag beim sächsischen Vorkampf zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft der Jugend in Chemnitz an den Start gegangen. Hier waren jeweils 4x50 Meter Schmetterling sowie jeweils 4x100 Meter Rücken,...