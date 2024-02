Plauener rocken Landesmeisterschaft

Der Bogenschützenverein ist am vergangenen Wochenende von den Wettkämpfen mit insgesamt zwölf Medaillen zurückgekehrt. In fünf Disziplinen waren die Vogtländer nicht zu schlagen.

Es war ein durchweg zufriedenstellendes Wochenende für die Bogenschützen des BSV Plauen, die mit einem 13-köpfigen Kader an den Landesmeisterschaften in der Halle teilgenommen hatten. Mit insgesamt zwölf Medaillen, fünf davon in Gold, traten die Plauener die Heimfahrt aus Döbeln an.