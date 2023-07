Plauener Wasserballer vor spannender Sommerpause

Rico Horlbeck hat eine Saison lang am Beckenrand als Trainer der Plauener Erstliga-Wasserballer sein Bestes gegeben. Am Ende feierte der SVV mit seinen Fans den Klassenerhalt. In die Saison 2023/24 werden die Plauener mit einem neuen Coach gehen. Wie dieser heißt, steht noch nicht fest. Foto: Oliver Orgs