Prall gefüllter Terminkalender

Den Fans des Automobilrennsports winkt am 9./10. September das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) auf dem Sachsenring. Die Ostdeutsche Trialmeisterschaft (OTM) gastiert am gleichen Wochenende in Oelsnitz. Während sich der Geländesportnachwuchs am 10. September im thüringischen Großlöbichau beim ADAC-Enduro-Jugendcup tummelt,...