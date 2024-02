Rebels fiebern neuer Saison entgegen

American Football:Erstes Spiel am 5. Mai

Die neue Verbandsligasaison der Vogtland Rebels wird in vieler Hinsicht eine besondere. Während die American Footballer aus Treuen aktuell noch in der Halle schwitzen und sich für die Spielzeit zum zehnjährigen Bestehen des Vereins warmlaufen, wurden in der vergangenen Woche die Ansetzungen bekannt gegeben. Neben bekannten...