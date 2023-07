RFC empfängt zum Auftakt Glauchau

Der Fußball ruht immer noch beim Landesliga-Aufsteiger Reichenbacher FC, bevor es am 27. Juli mit dem Testspiel gegen den FC Fortuna Plauen und am 5. August gegen Vogtlandliga-Meister SC Syrau weitergeht. Ihr erstes Punktspiel und somit den Auftakt in die Saison 2023/24 bestreiten die Vogtländer am 20. August zu Hause gegen den...