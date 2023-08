RFC hat gleich ein "dickes Brett" zu bohren

Der Countdown läuft: Der Reichenbacher FC fiebert dem Sonntag entgegen, wenn der VfB Empor Glauchau um 15 Uhr zum Landesligaauftakt am Wasserturm gastiert. Die Generalprobe lief für die Kästner-Elf in der Vorwoche vielversprechend: Im Pokal ließ man Tapfer Leipzig, immerhin bestes Heimteam in der Landesklasse Nord, beim 5:0...