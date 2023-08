RFC teilt sich beim Oberliga-Absteiger die Punkte

Die Landesliga-Fußballer aus Reichenbach haben sich in Neugersdorf ihren zweiten Punkt erkämpft. Dabei mussten sie gegen Ende etwas zittern.

Wie schon beim Auftakt vor einer Woche gegen Glauchau haben die Reichenbacher Landesliga-Fußballer wieder geführt und später den Ausgleich kassiert: In Neugersdorf gaben sie in der Schlussphase einen 2:0-Vorsprung her. Am Ende hatten sich beide den einen Punkt aber redlich verdient, weil ihnen chancenmäßig jeweils eine Halbzeit...