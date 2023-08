Rodewischerinnen zuerst auswärts

Die Fußballerinnen des 1. FC Rodewisch starten mit einem Auswärtsspiel in die Saison der Landesklasse Süd/West. Am Sonntag, 3. September, treten die Vogtländerinnen bei Eintracht Thum-Herold an. Das erste Heimspiel für den 1. FC findet am Sonntag, 17. September, mit dem Vogtlandderby gegen die neu formierte Spielgemeinschaft...