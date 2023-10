Sächsisches Duo wird Deutscher Meister

Die Titelkämpfe in der Nordischen Kombination sind in Klingenthal ausgetragen worden. Das Wetter verhinderte eine Entscheidung im Teamsprint der Männer.

Nur eine Woche nach dem Sommer-Grand-Prix der Skispringer wurden am Wochenende in Klingenthal die Deutschen Meister in der Nordischen Kombination ermittelt. Mit Ronja Loh und Jenny Nowak gewannen zwei sächsische Athletinnen den Team-Titel.