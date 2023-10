Saisonstart für Athletenteam

Die Gewichtheber des Athletenteams Vogtland starten am Samstag, 15 Uhr, in der Plauener Mehrzweckhalle (Kasernenstraße) gegen den TB 03 Roding II (Vierter der Vorsaison) wieder in die 2. Bundesliga. Obwohl die Mannschaft einige Zugänge vermelden kann, gehen die Vogtländer als Außenseiter an den Start, da einige Athleten...