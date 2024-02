Saisonvorbereitung in vollem Gange

Besser werden kann nur,wer an sich arbeitet undweiter dazulernt. Dafür nutzten 27 Reitpaare am Wochenende einen Spring-Lehrgang in Sorga.

Junge Reiter und Pferde, aber genauso auch routinierte, die im Level schon etwas weiter oben stehen, haben den Springlehrgang mit Carsten Schoechert, der am Wochenende beim PSV Auerbach-Sorga gelaufen ist, für sich genutzt. Insgesamt waren es 27 Reiter-Pferd-Paare. Daniel Schwieder, der 2. Vorsitzende des Vereins, hat selbst die...