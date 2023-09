SC Reichenbach mit Einladungsturnier

Der SC Reichenbach richtet am Wochenende nach jahrzehntelanger Pause wieder ein eigenes Schachturnier aus. Eingeladen wurden Spieler aus acht befreundeten Vereinen. Gespielt wird im Haus der Vereine in Reichenbach, die erste Runde beginnt am Freitag um 16.30 Uhr. Nach jeweils zwei weiteren Partien am Samstag und Sonntag wird dann...