SC Syrau feiert ersten Saisonsieg

In der Fußball-Landesklasse hat es für Aufsteiger SC Syrau im dritten Spiel mit dem ersten Dreier geklappt. Die Mannschaft von Trainer Chris Begerock gewann am Samstagnachmittag ihr Heimspiel gegen den SV Auerhammer mit 3:2 (1:1). Polusik brachte die Gäste in der 11. Minute in Führung. Tobias John glückte nach einer halben...