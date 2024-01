Schachmieze holt den WM-Titel

Für Anastasia Bodnaruk, die in der 1. Schach-Bundesliga am ersten Brett aufgestellt ist, hätte dasalte Jahr nicht schöner enden können. In Samarkand wurde sie Weltmeisterin im Schnellschach.

Als die letzte und alles entscheidende Partie gespielt war, konnte Anastasia Bodnaruk, Internationale Schachmeisterin aus Russland, ihr Glück kaum fassen. Mit einem 2,5:1,5-Erfolg im Stichkampf gegen die indische Großmeisterin Humpy Koneru sicherte sich Bodnaruk, die bei den Rodewischer Schachmiezen am Spitzenbrett aufgestellt...