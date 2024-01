Schachmieze holt Weltmeistertitel

Die Rodewischer Schachmiezen haben eine Weltmeisterin in ihren Reihen. Anastasia Bodnaruk, Internationale Meisterin aus Russland, hat in Samarkand (Usbekistan) die Schnellschach-WM für sich entschieden. In elf Runden blieb sie ohne Niederlage (sechs Siege, fünf Unentschieden), musste aber dennoch in den Tiebreak um Platz 1 gegen...