Schlusslicht mit erstem Saisonerfolg

Handball: TSV Oelsnitz II besiegt Schönheide 30:28

Nach saisonübergreifend 13 Spielen, die man in der Handball-Kreisliga verloren hatte, ist dem TSV Oelsnitz II am Sonntag gegen die SG Schönheider Handballer der erste Sieg gelungen. Mit dem 30:28 revanchierte sich die Oelsnitzer Reservemannschaft für die in der Vorsaison gegen Schönheide erlittene knappe 26:27-Heimniederlage....