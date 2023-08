Schönecker gewinnt beide Wertungsläufe

Für Motorrad-Pilot Rick Pikulski aus Schöneck hätte es auf dem Erzgebirgsring in Lichtenberg beim 4. Durchgang der SimsonGP-Meisterschaft nicht besser laufen können. In der Klasse Tuning 50 gewann er mit seiner Eigenbaurennmaschine beide Wertungsläufe und erkämpfte damit Gold in der Tageswertung. In der seriennahen Kategorie...