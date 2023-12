Schönecker stets auf dem Siegerpodest

Rick Pikulski aus Schöneck ist 2023 Meister in der Simson-GP-Meisterschaft, einer von Zwickau aus organisierten Motorradrennserie für Hobbyfahrer und Edelbastler geworden. In der Klasse Tuning 50 gestartet, stand der Schönecker, der für das STS-Racing-Team antrat, in allen zwölf Wertungsrennen stets auf dem Podium. Acht Siege...