Schöneckerinnen auswärts gefordert

Nach einwöchiger Spielpause treten die Bezirksliga-Volleyballerinnen des VfB Schöneck (19 Punkte, 5. Platz) am Samstag, 14 Uhr, bei den L.O. Volleys (15, 7.) in Limbach-Oberfrohna an. Im Hinspiel in Schöneck hatten die Vogtländerinnen knapp mit 3:2 das bessere Ende für sich. Im Falle eines Sieges stünden die Chancen nicht...