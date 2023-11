SCS braucht Punkte im Heimspiel

Die Landesklasse-Fußballer des SC Syrau empfangen am Samstag, 14 Uhr, den FC Stollberg im heimischen Waldstadion. Nach der deutlichen 0:4-Niederlage in Reichenbrand sind die Kicker von Trainer Chris Begerock auf Wiedergutmachung aus. Denn schließlich benötigt der SCS nach dem Aufstieg jeden Punkt, um am Ende die Klasse zu...