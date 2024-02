Sechs VSC-Athleten beim Schülercup

Vier Mädchen und zwei Jungen des VSC Klingenthal sind vom sächsischen Landestrainer Philipp Ebell für den Deutschen Schülercup am kommenden Wochenende in Ruhpolding nominiert worden. Die Wettkämpfe finden von Freitag bis Sonntag in der Chiemgauarena statt. Die VSC-Farben werden von Lilly Bogler, Hermine Böhm, Lilly Plank,...