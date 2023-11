SG Oberland beim Tabellennachbarn

In der Handball-Kreisliga tritt die SG Oberland (4:10 Punkte/8. Platz) am Sonntag, 18 Uhr, beim SV Sachsen Werdau II (6:10/7.) an. Beide Mannschaften haben im bisherigen Saisonverlauf nicht wirklich überzeugen können. In der vergangenen Spielzeit hatte jeweils das Auswärtsteam das bessere Ende für sich. So gehen die Oberländer...