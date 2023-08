SG Oberland startet mit Pokalspiel

Mit der 1. Runde im Bezirkspokal wird am Wochenende die neue Handball-Saison eröffnet. Die SG Handball Oberland empfängt dazu am Sonntag Union Chemnitz II. Gespielt wird ab 12 Uhr in der Sporthalle der Seminarschule Auerbach. Der TSV Oelsnitz muss zu seinem Erstrundenspiel erst am 14. Oktober beim VfB Blau-Gelb Flöha ran. (ban)