Sieg und Niederlage für BC Vogtland

In der Basketball-Oberliga haben die Männer des BC Vogtland am Samstag einen hauchdünnen Sieg eingefahren. Gegen die Dresden Titans IV gab es einen 89:88-Erfolg. Mit 17 Punkten aus 19 Partien stehen die Vogtländer auf dem 8. Tabellenplatz. Die Frauen des BCV verloren am Sonntag ihr vorletztes Saisonspiel bei den Leipzig Lakers II...