Sieger trotzt Profil und Hitze: "Immer eine Herausforderung"

100 Sportler sind am Samstag beim 43. Pyratallauf am Start gewesen. In der Königsdisziplin über 20 Kilometer dominierte ein Sportler von Blau-Weiß Auerbach.

Sommerliche Temperaturen und strahlender Sonnenschein: Für einige der 100 Aktiven, die beim 43. Pyratallauf in Tannenbergsthal am Samstag gestartet sind, ist das Wetter schon eine Herausforderung gewesen. Neben dem Micky-Maus-Lauf für Vorschulkinder und den Läufen für Kinder und Jugendliche über einen und zwei Kilometer hatten...