SK König hält Anschluss zur Spitze

Mit zwei Siegen im Gepäck hat der SK König Plauen die Heimfahrt von der Doppelrunde der Schach-Oberliga in Erfurt angetreten. Gegen Nickelhütte Aue II gewannen die Plauener am Samstag klar mit 6:2, gegen den SV Eiche Reichenbrand ließen sie am Sonntag einen 4,5:3,5-Sieg folgen. Daniel Zähringer und Gunter Sandner gewannen...