SKV Auerbach schickt Zerbst ohne Zähler heim

Mit einem starken 6:2-Sieg haben die Zweitliga-Kegler aus dem Vogtland ihre Konkurrenz zurück nach Hause geschickt, nun steht das Team auf Platz 4. Ebenfalls jubeln durften die Senioren des Vereins.

Mit einer neuen Mannschaftsbestleistung hat die erste Männermannschaft des SKV Auerbach ihr zweites Heimspiel in der 2. Kegel-Bundesliga gegen die Reserve des Serienmeisters, den SKV Rot-Weiß Zerbst II, am Sonntag mit 6:2 (3672-3611) für sich entschieden. In der Tabelle klettern die Aufsteiger aus dem Vogtland mit ausgeglichenem...