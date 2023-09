SKV fährt bestärkt nach Sachsen-Anhalt

Die 1. Männermannschaft des SKV Auerbach hat am Samstag (13 Uhr) eine harte Nuss zu knacken, wenn sie sich in der 2. Kegel-Bundesliga zum SV Geiseltal Mücheln aufmacht. Nicht nur ist die Bahn völlig neu für die Vogtländer, auch hätte der Gegner laut SKV-Kegler Christian Steiner Potenzial in der 1. Bundesliga mitzuhalten. "Wir...