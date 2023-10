SpG nach vier Spielen auf Platz 2

In der Tischtennis-Landesliga haben die Frauen der SpG Tirpersdorf/Heinsdorfergrund am Samstag gegen den SV Saxonia Freiberg II ein 7:7 erreicht. Nach den Doppeln hatte es 1:1 gestanden, Prochnau/Licht-Großpietzsch gewannen. In der ersten Einzelrunde rettete Yvonne Läster einen Punkt zum 2:4 aus vogtländischer Sicht. In der...