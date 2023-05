Spitzenreiter hat gepatzt

In der Fußball-Vogtlandliga steigt die Spannung im Titelkampf: Nachdem der bisherige, drei Zähler vorn liegende Spitzenreiter SC Syrau am Samstag mit einer 2:3-Heimniederlage gegen den Dritten FSV Treuen gepatzt hatte, nutzte Verfolger VfB Schöneck einen Tag darauf die Steilvorlage und gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen den...