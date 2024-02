SpVgg übernimmt Spitze

Fußball-Vogtlandklasse: RFC II spielt nur 2:2 in Ellefeld

Auch in der Fußball-Vogtlandklasse wurden am Wochenende Spiele nachgeholt. Großer Sieger war dabei die SpVgg Grünbach-Falkenstein, die sich mit einem 4:2 (1:2) beim FSV Bau Weischlitz wieder an die Tabellenspitze setzte. Zum Erfolg schossen die Gäste Luca Calvin Müller (13. Spielminute), Michael Andrs (20.), Jaroslav Nerad...