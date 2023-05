SSV-Wasserballer auch nächste Saison erstklassig

Die Erleichterung in Plauen ist groß: Nach Siegen mit 14:11 am Samstagabend und 11:6 am Sonntagvormittag in den Playoff-Spielen 2 und 3 gegen den SV Weiden steht fest, dass die Wasserballer des dortigen SVV auch nächste Saison in der 1. Liga spielen.