Standards hieven Syrau auf Platz 1

Punktgleich sind der VfB Schöneck und der SC Syrau am Sonntag ins Topspiel der Fußball-Vogtlandliga gegangen. Drei Tore nach Standards brachten den Gästen am Ende den Sieg, der frenetisch mit den mitgereisten Fans gefeiert wurde. "Ein riesengroßes Lob an meine Mannschaft. Sie hat in einem großen Spiel wieder einmal unter Beweis...