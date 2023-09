Starke Aufsteiger und schwache Absteiger

Der Leubnitzer SV feiert in seiner Premierensaison in der Fußball-Vogtlandklasse den fünften Sieg im fünften Spiel. Vier Mannschaften konnten dagegen noch gar keinen Dreier einfahren und stehen mit dem Rücken zur Wand.

Der Leubnitzer SV scheint sich nach dem Aufstieg in die Fußball-Vogtlandklasse in der neuen Liga mehr als nur wohl zu fühlen. Im fünften Saisonspiel zu Hause gegen den TSV Trieb gab es den fünften Sieg. In einer turbulenten Anfangsphase vor 180 Zuschauern glich Triebs Nick Weber Chris Wilds Führung aus. Nur fünf Minuten...