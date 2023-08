Steigerung nach Auftaktniederlage

Im nächsten Punktspiel geht es zum VfB Auerbach! Und deshalb war der Heimsieg des VFC Plauen vor dem brisanten Vogtlandderby auch so wichtig. Beim 3:0 gegen den VfL Halle 96 wurde am Samstagnachmittag deutlich: "Wir haben uns gesteigert gegenüber der 0:1-Auftaktniederlage in Marienberg. Aber jeder von uns kann noch besser...