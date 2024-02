SV 04 Oberlosa: Finaler Sturmlauf bringt den Sieg

Der Tabellenführer der Mitteldeutschen Handball-Oberliga setzt seinen Lauf fort. Vor knapp 500 Zuschauern besiegten die Schwarz-Gelben zu Hause die HG Köthen mit 35:29.

Der SV 04 Oberlosa bleibt Tabellenführer in der Handball-Oberliga. Die Plauener zwangen vor 489 Zuschauern die HG 85 Köthen klar mit 35:29 (18:15) in die Knie. Elf Minuten vor der Schlusssirene stand es noch 27:27-Unentschieden. Dann drückte Rückraumschütze Florian Pfeiffer mit drei spielentscheidenden Treffern auf die Tube: "Am Unentschieden...