SV 04 Oberlosa: Nicht die Nerven verlieren

Mit einem 32:32 musste sich Handball-Oberligist SV 04 Oberlosa im Heimspiel gegen Rot-Weiß Staßfurt begnügen. Und obwohl das Team ungeschlagen Platz 1 belegt, ist keiner bei den Schwarz-Gelben richtig zufrieden.

Nur 32:32-Unentschieden: Die erste Schramme hat es für den SV 04 Oberlosa auf dem Weg in die 3. Liga gegeben. Gegen Rot-Weiß Staßfurt vertändelte der sonst so heimstarke Aufstiegstopfavorit am Samstagabend auf den letzten Metern eine Drei-Tore-Führung.