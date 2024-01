Das Vogtlandligateam des SV Concordia Plauen ist einer von drei neuen Teilnehmern im Vergleich zum letztjährigen Starterfeld in der Endrunde. Überzeugend setzten sich die Plauener in Vor- und Zwischenrunde durch. In der Vorrunde ließen sie Vogtlandliga-Spitzenreiter VfB Schöneck hinter sich und qualifizierten sich als Zweiter hinter Treuen...